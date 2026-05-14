)- Lefkoşa ağır ceza mahkemesinde uyuşturucu suçundan yargılanan Muhittin Can Gülmez, Fırat Orha ve Uğur Örs hakkındaki dava karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan, sanıkları kendi ikrarları, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanıkların tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddelerden birinin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu belirtti. Başkan, bu hususun sanıklar lehine değerlendirildiğini belirtti. Başkan, sanıklardan Örs’ün uyuşturucu alma, diğer iki sanığın ise hem uyuşturucu alma hem verme suçlarından mahkûm edildiğini, bu hususun ceza takdir edilirken, dikkate alındığını kaydetti. Başkan, sanıkların suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymalarını, genç ve sabıkasız olmalarını da hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanık Örs’ü 3 ay, Cangülmez ile Orha’yı 1 yıl 6 ay hapse mahkûm etiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Lefkoşa’da 5 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ceyhan Sokak’ta gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen Muhittin Can Gülmez’in evinde yapılan aramada 34 gram hintkeneviri bulunmuştu.

Muhittin Can Gülmez’in ifadesi üzerine Fırat Orha ve Uğur Örs de tutuklanmıştı.

Orha’nın ikametgahında yapılan aramada, apartman girişindeki elektrik sayacı dolabında bulunan bir adet hassas terazi bulunmuştu. Uğur Örs’ün ise bir otelde tespit edilerek yapılan aramada, pantolonunun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 gram hintkeneviri bulunduğu açıklanmıştı.

Muhittin Can Gülmez, Fırat Orha ve Uğur Örs tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.