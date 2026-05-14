Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Ebrar Kiriş, olguları aktardı. Polis, zanlının 10 Mayıs 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan, başkasının adına düzenlenen sahte Moldovya pasaportuyla ülkeden çıkış yaparken tespit edildiğini belirtti.

Yapılan soruşturmada zanlının 8 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yine sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği açıklandı. Polis, zanlının ifadesinde Türkiye’den deport edildiğini, iki çocuğunun orada kaldığını ve ülkesi Özbekistan’da sahte pasaport temin ederek KKTC’ye geldiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını, daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti. Bu süre içerisinde zanlının üzerinde bulunan pasaportun incelendiği ve sahte olduğunun teyit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı M. M.’nin 30 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.