İskele Belediyesi, halk sağlığını korumak için denetimlerini artırdı

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Zabıta Birimi ile Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, halk sağlığını gözeterek denetimlerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Bayram öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve hizmet alabilmesi için sahada aktif görev alıyor. Denetimler kapsamında özellikle kasap, market ve restoranlarda; genel hijyen koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile muhafaza ve saklama koşulları detaylı şekilde inceleniyor. Yapılan son denetimlerde genel anlamda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, önceki denetimlerde yapılan uyarıların işletmeler tarafından dikkate alındığı gözlemlendi.

Sadıkoğlu: “Denetimler, cezalandırıcı değil, önleyici ve bilinçlendirici bir anlayışla yürütülüyor”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Vatandaşların özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesinin kendileri için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’nün çalışmalarını sadece rutin olarak değil, ihtiyaç duyulan her dönemde artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Sadıkoğlu, yapılan son denetimlerde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmamasının, daha önce yapılan uyarıların dikkate alındığını gösterdiğini belirterek, ‘denetimler, cezalandırıcı değil, önleyici ve bilinçlendirici bir anlayışla yürütülüyor. Amacımız işletmelerimizle karşı karşıya gelmek değil, halk sağlığını birlikte korumaktır. Bu noktada duyarlılık gösteren tüm işletmecilerimize teşekkür ediyorum’ dedi.