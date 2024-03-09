Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 2023 yılı Kasım ayı ve 04.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren dövme işlemi yapılan bir iş yerinde, A.G.(E-43)’nin, bir müşterinin vücudunda bulunan dövme silme işlemini, tabip olmadığı ve yetkisi olmadığı halde lazer cihazı kullanarak işlem yaptığı ve yapılan işlem sonucunda da müşterinin sağ el bileği üzerinde ikinci derecede yanık oluşmasına sebep verdiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.