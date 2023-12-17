LBO, 19 Aralık Salı gecesi, saat 20.00’de, Arabahmet Kültür Evi’nde, Yeni Yıla Merhaba konseri gerçekleştiriyor.

LBO bünyesindeki Latin Trio tarafından verilecek konserin biletleri online olarak www.biletinial.com internet adresinden veya kapıdan satın alınabilecek.

Latin rüzgarlarının eseceği konserde Donde estas: Pick Martini, Elbette: Candan Erçetin, Dos Gardenias: İbrahim Ferre, El Cuarto De Tula: Bueno Vista, Chan Chan: Bueno Vista, Her yaşın bir güzelliği var: Ajda Pekkan, Cuandos Desirena, La Ultima Noche gibi birçok parça müzikseverlerin dinletisine sunulacak.