Hüseyin Çağlayan ve Abdullah Öztoprak gibi dünya çapında tanınan isimlerin açtığı yolda ilerleyen Koral, veterinerlikten moda dünyasına uzanan alışılmışın dışındaki kariyer dönüşümünü “sürdürülebilir moda anlayışıyla” harmanlayarak, Kıbrıs’tan dünyaya açılan yeni bir başarı hikâyesi yazıyor.

Yaşamını Madrid’de sürdüren ancak bir ayağı da Kıbrıs’ta olan 1991 doğumlu genç modacı, çocukluluğunu, modaya giden yolculuğunu ve projelerini Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlattı.

-Sevgi Nene…

1991 yılında Lefkoşa’da doğan Koral, çocukluğu süresince tatillerde Vadili’ye giderek, zamanını Sevgi Nenesi’nin yanında geçirir. Çocukluk anıları arasında özellikle Sevgi Nenesi’nin ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Koral, onun dikiş diken, nakış işleyen, resim yapan, şarkı söyleyen çok yönlü ve sevgi dolu biri olduğunu belirtti.

Vadili’de kaldığı zaman, nenesinin evine sürekli birilerinin geldiğini ve imece usulü hep birşeyler yaptıklarını anlatan Koral, kendisinin de bu üretken ortamda düğme dizdiğini, kolye yaptığını, resimler çizdiğini dolayısıyla bu ortamın sanata olan tutkusunun çıkış noktası olduğunu dile getirdi.

Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde mezun olduktan sonra hem İngiltere’de Sanat Tasarımı Bölümü’nü hem de Ankara’da Veterinerlik Fakültesi’ni kazandığını belirten Koral, aslında sanatı daha fazla sevmesine rağmen daha “garanti bir iş vadeden” veterinerlik okumayı seçtiğini anlattı.

Koral, Ankara’da Veterinerlik Fakültesi’ni bitirdikten sonra veterinerlik- iç hastalıklar üzerine doktoraya başlar. Bir yıla yakın bir süre bu alanda doktora yapan İlkan, ileriki süreci şöyle anlattı:

“Bir gün sözleşme imzalamam gerektiği söylendi. Bu sözleşme ile artık işler ciddiye biniyordu. Her şey çok iyi gidiyor gibiydi ama tüm bu olanlar yani tüm yaşananlar bana göre değildi. Sanki o ‘ben’ ben değildim. Evet, hayvanları seviyordum ama ben beyaz gömlek giyip, tüm gün hayvanlarla ilgilenemezdim ve o gün vazgeçtim.”

-Bir sırt çantası ve 50 euro ile Napoli’ye yolculuk…

Doktorayı bıraktıktan birkaç ay sonra Napoli’ye tek yön bilet alarak, sırt çantası ve cebindeki 50 euro ile yolculuğa çıktığını aktaran İlkan Koral, hiçbir planlama ve ayarlama yapmadan Napoli’ye gidişini şöyle anlattı:

“Napoli’ye ilk kez gidiyordum. Tanıdığım ya da arkadaşım yoktu. Bir barda iş buldum. Az miktarda kazandığım para ile yemek yiyor ve oteli ödüyordum. Ancak orada her birinin bambaşka hikâyeleri olan Fiji’den, Güney Afrika’dan, Avustralya’dan gelen birçok insanla karşılaştım.”

Koral, Napoli’de dört beş ay kaldıktan sonra Fas'a, ardından da Brezilya’ya geçtiğini, her gittiği yerde iş bulduğunu ve geçimini sağlayacak miktarda para kazandığını; tüm süreçte her şeyin onun için bir “hayatta kalma meselesi ve challenge (meydan okuma)” olduğunu belirtti.

Brezilya'da Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Porto Alegre’ye gittiğini söyleyen Koral, oradaki bir at çiftliğinde, sahibi İspanyol olan bir kadınla çalıştığını ve zamanla az da olsa İspanyolca öğrenmeye başladığını anlattı.

-İspanya’da moda dünyasına giriş

Koral, Brezilya’dan sonra İspanya’nın Granada kentine gidişiyle ilgili ise şunları anlattı:

“Orada ilk hedefim İspanyolcayı iyi şekilde öğrenmekti. Bir ev kiraladım. Zamanla arkadaşlarım, çevrem artmaya başladı. Yaşım 26’ya gelmişti. Bu arada, bir yandan da hep çizmeye devam ediyordum.”

İspanya’da kaldığı sürede de dört aylığına Peru’ya gittiğini ve bir sörfçü kasabasında zaman geçirdiğini anlatan Koral, o dönemde tüm arkadaşlarının üniversiteyi bitirip, iş bulduklarını, evlendiklerini ancak onun hayatının ise çok farklı bir boyutta ilerlediğini aktardı.

İlkan Koral, bu süreçte profesyonel olarak moda dünyasına girme kararı aldığını, portfolyo çalışmalarına başladığını söyledi. İspanya’da, La Universidad de la Moda’da master eğitimi için kabul alan Koral, o sürecin de kendisi için zorlu bir süreç olduğunu anlattı.

Oradaki öğrencilerin profesyonel olarak dikiş dikebildiklerini, ancak kendisinin ise henüz amatör olarak dikiş dikebiliyor olmasının zorluklarını dile getiren Korel, okulda, kalıp çıkarmayı ve profesyonel olarak dikiş dikmeyi öğrendiğini ifade etti.

Koral, İspanya’da ayrıca çalışmaya devam ettiğini, dünyaca ünlü Zara grup içerisinde yer alan Lefties mağazasında, sonrasında ise Stradivarius’ta çalıştığını, bu gibi yerlerde çalışmanın ona moda alanında piyasanın nasıl döndüğüne dair fikir verdiğini anlattı.

-Hikâyenin başladığı yere, Kıbrıs’a dönüş…

İlkan Koral, İtalya ile başlayan yolculuğunda Fas, Brezilya ve İspanya sonrasında 2022 yılında Güney Kıbrıs merkezli, Kıbrıslı genç tasarımcıların yer aldığı Fashion Heritage Network Cyprus’a (FHNC) üye olarak, hikâyenin başladığı yer olan Kıbrıs’la tekrardan bağlarını kurmaya başladığını söyledi.

Arada ülkeye ailesini görmeye geldiğini aktaran Koral, ancak hiç tasarım ya da sanat alanında ülkede bir bağı olmadığını ve FHNC’ye üye olmasıyla bu kapının kendisine açıldığını kaydetti.

Koral, yurt dışında 10 yıl çalıştıktan sonra, FHNC’ye üye olduğunu ve ilk sergisi Camino koleksiyonunu 2023 yılında Güney’de sergilediğini aktardı. “Camino İspanyolcada yol demektir. Aslında benim bugüne değin yolumu temsilen seçilmiş bir isim” diyen Koral, kendisinin çocukluğundan bugüne kadar sürdürdüğü yol ve sonunda vardığı noktanın yine kendi oluşuyla alakalı bir süreç olduğunu dile getirdi.

Camino sonrasında 2024 yılında Kıbrıs kültürü, aile ve sürdürülebilirlik üzerine ikinci koleksiyonu Allongé ile sanat çalışmalarını sürdüren Koral, bu sergi ile artık sadece görünür olmadığını, maddi olarak da kazanmaya başladığını belirtti.

-Kendi markasını kurdu…İLKAN.KO

2024 yılı, genç Kıbrıslı Türk tasarımcı İlkan Koral için bir dönüm noktası oldu. Kendi markası olan ILKAN.KO’yu 2024 yılında tek başına kurduğunu vurgulayan Koral, artık yalnızca Madrid’teki bir tasarımcı değil, aynı zamanda bağımsız bir marka sahibi olarak dünyada daha görünür hale geldi.

Koral, üçüncü koleksiyonunun “Gırmızı” olduğunu söyleyerek, bu koleksiyon ile İspanya’da birçok sanatçıya satış yapmaya başladığını da anlattı. Ardından Dünya Sürdürülebilirlik Örgütü ile bağlantılı teklif aldığını ve en az 10 parça sürdürülebilir içerikten oluşan tasarım hazırladığını kaydetti.

Burada Kıbrıs el işleri teması bulunduğunu ve kendisinin de özellikle Lapta işini seçtiğini aktaran Koral, “A Summer Feast in Lapithos” adlı organik ve sürdürülebilir ürünlerden oluşan kreasyonunu geçen yıl eylül ayında düzdenlenen Milano Moda Haftası’nda sergilediğini belirtti.

Koral, amacının ILKAN.KO markasını daha da kemikleştirmek olduğunu söyleyerek, amacının markasıyla daha fazla insana ulaşmak olduğunu söyledi.

İlkan Korel, son olarak Kıbrıslı Türk gençlere de seslenerek, “Burada zor koşullar var ve dünya açık değilmiş gibi görünüyor. Ama tavsiyem korkularının üstüne gitsinler, denesinler, denemekten korkmasınlar.” dedi. “Bir gün hayal ettiğim o hayatın içinde olacağım aklımın ucundan geçmezdi.” diyen Koral, aslında hayallerin mümkün olabileceği mesajını verdi.