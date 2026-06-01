Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon ve Kütüphane alanlarında bu sabah Cumhurbaşkanlığı ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından, tüm çocuklara kitap hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İzel Seylani tarafından sahnelenen “Gizli Hazine” adlı Karagöz gölge oyununu çocuklarla birlikte izledi. Aynı saatlerde Erdoğan Kavaz ve Ayda Canova’nın sahnelediği, özel gereksinimli çocuklara uygun “Piskot ve Rüzgar ile Parkta Bir Gece” oyunu da yer aldı.

Söz konusu etkinliklerin halka açık kısmı ise bugün Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon ve Kütüphane alanlarında 14.30-15.30 saatleri arasında yer alacak. Her yaş grubundan çocuk ve ailelerin katılımına açık olacak.