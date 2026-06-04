Belediyeden yapılan açıklamada, atölye çalışmalarında katılımcıların, yaratıcılıklarını geliştirmeleri, özgüven kazanmaları, sahne deneyimi edinmeleri ve takım çalışması becerilerini artırmalarının hedeflendiği belirtildi.

-Son kayıt tarihi 15 Haziran

Tiyatro eğitmeni İsmihan Yorgancı tarafından verilecek eğitimler için son kayıt tarihinin 15 Haziran olduğu kaydedilen açıklamada, Girne Belediyesi Kültür Sanat Bölümü tarafından organize edilen atölye çalışmalarının 22 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Tiyatroya ilgi duyan tüm öğrencilerin kayıt yaptırmaya davet edildiği Belediye açıklamasında, detaylı bilgi ve kayıt için Girne Belediyesi Kültür Sanat Bölümü’nün 0533 849 8947 ve 650 01 00 numaralı telefonlarının aranabileceği kaydedildi.