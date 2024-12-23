Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 2017 yılında imzalanan “Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması” kapsamında Baf’ta konuşlanan Fransız savaş uçaklarının, insan hayatını tehlikeye atma pahasına 20 Aralık tarihinde ülke hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Uçakların, Lefke bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirmesinin halk arasında büyük endişeye yol açtığına işaret edilerek, Fransa’nın bu ihlali şiddetle kınandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 2017 yılında imzalanan Savunma alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında Baf’ta konuşlanan Fransız savaş uçakları, insan hayatını tehlikeye atma pahasına 20 Aralık 2024 tarihinde ülkemiz hava sahasını ihlal ederek Lefke bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirmiştir. Halkımız arasında büyük endişeye yol açan Fransa’nın bu ihlalini şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs Rum tarafı, adada “güvenlik tehdidi” altında olduğu yalanı ile uzun zamandan bu yana ikili askeri anlaşmalar yapmakta ve bölgedeki gerginliği artırmaktadır. Stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum yönetimine verilmekte olan bu desteğin ve askeri işbirliğinin Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini tehdit etmesine asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamak isteriz. Bir kez daha, Fransa başta olmak üzere, Rum tarafını askeri alanda cesaretlendiren ilgili tüm tarafları, bölge güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerden derhal vazgeçmeye ve sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz"