Dernek’ten yapılan açıklamada, doğal güzellikleriyle tanınan bir bölge olan Lefke İlçesi’nin tehdit altında olduğu savunularak, “Çamlıköylüler, imza toplayarak seslerini yükseltmeye başlamışlardır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Derneğin duruma el attığı; halk sağlığı, çevre ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerin geri dönüşü olmayan zararlar verebileceği konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Bölgede hâlihazırda çözülmemiş birçok çevre sorununun bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, yeni bir sorunun yaşanmasını istemedikleri kaydedildi.

“Bu bağlamda halkın ve derneğin talebi, belediye ve hükümetin gerekli izinleri vermemesi yönündedir.” ifadesinin yer aldığı açıklamada, izinler verilmesi durumunda gerekli eylemlerin yatırım durduruluncaya kadar devam edeceği belirtildi.