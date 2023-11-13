Yazılı açıklama yapan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, binanın halk kütüphanesi, sergi ve seminer odası ve toplantı odalarıyla birlikte hizmet vereceğini kaydetti.

Binanın yapımının 1911 yılında tamamlandığını, 1930 yılında Mehmet Reşat Mulla Hasan Uzunoğlu tarafından bir Kıbrıslı Rum'dan satın alındığını belirten Ebedi, binanın Okan Dağlı ve ailesi tarafından 2011 yılında restore edildiğini ifade etti.

Açılış, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Muhtarı Turgay Özersoy, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Okan Dağlı ve Unsal Uzunoğlu tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Dernek Başkanı Münevver Ebedi, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, Lefke Evi olarak anılan tarihi bina ile kültürü gelecek nesillere aktarırken, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Çevre bilinci yüksek ve kültürüne sahip çıkacak nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Ebedi, “Burası bizim için sadece dernek binası değil hepimizin ortak kullanabileceği bir ev olacak" dedi.

Aile adına kısa bir konuşma yapan Okan Dağlı da, anneannesine ait evin uzun yıllardır kapalı olduğunu ve kültüre, çevreye, kimliğe ve toplumsal varlığa sahip çıkmak için mücadele eden sivil toplum örgütlerine aile yadigarı binalarını vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.