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Yönetim Kurulu: "Hasan Karlıtaş (Başkan), Nermin Şanlıdağ (Asbaşkan), Seden Gülbeş (Genel Sekreter), Özdemir Şanlıdağ (Mali İşler Sorumlusu), Ayşe Erzeybek (Sosyal İşler Sorumlusu), Teoman Oktay (Proje Sorumlusu), Şerife Yazar (Basın Yayın Sorumlusu), Nalan Akdağ (Eğitim Sorumlusu), Ali Polili (Halkla İlişkiler Sorumlusu), Oğuz Coşan (Üye) ve Seral İçener (Üye)"

Dernekten verilen bilgiye göre, Derneğin yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına seçilen isimler ise şöyle:

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