Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Lefke'nin ilçe ilan edilmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, bölgeye gerekli devlet birimlerinin açılmamasını eleştirdi.

Dayıoğlu, Lefke'nin ilçeleşme süreciyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Lefke’ye ilçe statüsü verilmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen

Lefke'de tapu dairesi açılmaması, maliye birimlerinin kurulmaması, polis karakolunun müdürlüğe dönüştürülmemesi ve yeni kaymakamlık binasının mahkemeye devredilmemesinin bölgede ciddi rahatsızlığa neden olduğunu kaydetti.

Dayıoğlu, "Bugün Lefke’de yaşayan bir vatandaş, en basit işlem olan trafik cezası ödemesi için bile Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne gitmek zorunda kalmaktadır. Tapu işlemleri için de yine Güzelyurt’a gidilmesi gerekmektedir. Bu durum, hem zaman kaybına hem de ekonomik bir yük oluşmasına neden olmaktadır." dedi.

Lefke'nin ilçe olmasının bölge halkının yıllardır beklediği hizmetlere daha hızlı ve doğrudan ulaşması olarak görüldüğünü belirten Dayıoğlu, "Beklenti açıktı: İlçe merkezinde kurulması gereken temel kamu dairelerinin birkaç yıl içinde faaliyete geçmesi, Lefke’nin hem idari hem ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlayacaktı. Ancak aradan geçen sekiz yıla rağmen, Lefke’nin nüfusu yirmi beş bini aşmış olmasına karşın, ilçeleşmenin gerektirdiği birçok temel yatırım hâlâ hayata geçirilmemiştir." dedi.

Kamu hizmetlerinin Lefke’de verilmeye başlanmasının bölgenin gelişimi açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Dayıoğlu, "Lefke, tarihî dokusu, üniversite nüfusu, tarımsal potansiyeli ve artan yerleşim alanlarıyla her geçen gün büyüyen bir merkezdir. Buna rağmen, temel idari birimlerin eksikliği, hem vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmakta hem de bölgenin kalkınma hızını yavaşlatmaktadır." dedi.