Lefke’de faaliyet gösteren bir lokal içerisinde 20 Aralık 2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında taraflar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda, 227 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Ş.S. (E-43) ile 336 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan S.A. (E-43) ve 116 miligram alkollü içki tesiri altında olan G.İ. (E-39)’nin, birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri belirtildi. Şahısların ayrıca sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri kaydedildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.