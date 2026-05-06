Ercan Havalimanı’ndan 2019 yılında 2 kilosu kokain, 19 kilosu hintkeneviri olmak üzere toplam 21 kilo uyuşturucu maddeyi KKTC’ye ithal ettiği gerekçesiyle 2020 yılında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus uyruklu Igor Yusin’in istinaf başvurusu sonuçlandı.

Başkan Bertan Özerdağ ile üyeler Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti, sanığın cezaya yönelik itirazını değerlendirerek, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı oy birliğiyle onadı.

Heyet, sanığın yüksek miktarda uyuşturucuyu ticari amaçla tasarruf ettiği ve havayolu ile ülkeye ithal ettiği tespitinin davada ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini belirterek, verilen 15 yıllık hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti.

Ne olmuştu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık 2020 tarihinde sanığı olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm etmişti. Mahkeme, sanığın 21 kilo uyuşturucuyu ticari amaçla tasarruf etmesini ve havayoluyla ülkeye ithal etmesini ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirmişti.