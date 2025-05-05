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Açıklamada, elektrik altyapı çalışmaları devam ettiği sürece, söz konusu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Altınbaş Petrol trafik ışıklarından, Atatürk Stadyumu trafik ışıklarına gidiş (Gönyeli’ye gidiş) istikametinin ise yarın gece saat 20.00-05.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağı belirtilen açıklamada, ulaşımın, Şehit Kemal Aksay Caddesi-Metropol Yolu-Şehit Mustafa Mehmet Sokak güzergahı üzerinden sağlanacağı ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Atatürk Stadyumu trafik ışıklarından, Altınbaş Petrol trafik ışıklarına gidiş (Hamitköy’e gidiş) istikametinin, bu gece saat 20.00-05.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağı ifade edilerek, ulaşımın, Şehit Mustafa Mehmet Sokak-Metropol Yolu-Şehit Kemal Aksay Caddesi güzergahı üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

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