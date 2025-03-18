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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaz bu sabah 05:30'da Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana geldi.

Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bordür taşlarına çarpıp çember üzerine çıktıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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