Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bordür taşlarına çarpıp çember üzerine çıktıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaz bu sabah 05:30'da Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana geldi.
37 yaşındaki Ahmet Hacıömeroğlu, yönetimindeki MG 474 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, seyrettiği yol üzerinde bulunan Halkbank Çemberi’ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp çember üzerine çıktıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.