Bunlar da ilginizi çekebilir

16.05.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa -Gazi mağusa Anayolu üzerinde, Umut AYDIN (E-31) yönetimindeki HP 834 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Düzova’da bulunan Petrol İstasyonunu geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüj içerisine girmiş ve iki takla attıktan sonra refüj içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut AYDIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin açıklaması şu şekilde

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.