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21.03.2025 tarihinde, saat 08:40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Nuri Orkun HELVACIOĞLU (E-29) yönetimindeki TZJ 459 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank Çemberine geldiğinde, çemberi dönen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu o esnada çember içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden Ahmet DİNÇER (E-49) yönetimindeki SK 346 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı cezaevine, diğerine teminat kararı

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