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"12.01.2024 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun 8-9'uncu km'leri arasında, Mehmet Emin TAŞLITARLA (E-21), yönetimindeki GV 755 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Boğazköy Kavşağı yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak ağaca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."

Üstel, yarın Girne bölgesinde ziyaretler yapacak

Üstel, yarın Girne bölgesinde ziyaretler yapacak

Polisten yapılan açıklama şöyle:

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