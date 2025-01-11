Polisten yapılan açıklama şöyle:

“11.01.2025 tarihinde, saat 18.15 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Burak TORUN (E-36), yönetimindeki NJ 522 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği esnada Türkeli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran beton sete çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atarak tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak TORUN ile araçta yolcu olarak bulunan Nafiye TORUN ve Miray TORUN (K-4) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”