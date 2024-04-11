Polisin kazayla igili açıklaması şöyle:

11.04.2024 tarihinde, saat 17:20 raddelerinde, Lefkoşa Güzelyurt anayolu 11-12 KM'leri arasında Güzelyurt istikametine doğru sağ şerit içerisinde aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden Mehmet Deniz KAYHAN (E-19) yönetimindeki MR 246 plakalı salon araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada sol şerit içerisinde aynı yöne doğra seyreden Kağan CİNGÖZ (E-27) yönetimindeki LT 815 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle LT 815 plakalı araç yolun solundan çıkıp tekrar yola giriş yaptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilirken, MR 246 plakah araç ise yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LT 815 plakalı araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Hazal HOCA (K-31) hafif yaralanarak ambulans ile LDH acil servisine kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir