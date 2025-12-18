Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu başkanlığındaki toplantı 11 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Lefkoşa Kaymakamlığı toplantı salonunda yer aldı.

Lefkoşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ilçenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel ve su baskınları ele alınırken, özellikle Yenikent bölgesinde imar ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle ciddi taşkınlar yaşandığı belirtildi. Barajlarda finansal yetersizlikler nedeniyle gerekli bakım ve geliştirme çalışmaları yapılamadığı kaydedilen toplantıda bunun uzun vadede risk oluşturduğu ifade edildi. Su baskınlarından zarar gören vatandaşlar için Kaymakamlık tarafından zarar tespit çalışmalarının başlatıldığı da bildirildi.

Yeni yıl etkinliklerine ilişkin güvenlik planlamasının da görüşüldüğü toplantıda, bu kapsamda düzenlenecek tüm etkinliklerin önceden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bildirilmesinin önemine dikkat çekildi. Taşkınlık ve kamu düzeni ihlali riski bulunan alanlarda yeni yıl etkinliklerine izin verilmeyeceği, alkol tüketilecek etkinliklerin ise yalnızca şehir merkezinde ve kontrolün kolay sağlanabileceği bölgelerde yapılmasının uygun olacağı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, yeni yıl gecesi kaza riskini azaltmak amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından ek toplu taşıma seferleri düzenlenmesi gerektiği, off-licence işletmelerinin ise erken saatlerde kapatılması ve alkol satışının daha erken vakitlere çekilmesine yönelik öneriler ele alındı. Yeni yıl gecesi boyunca hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından nöbetçi ekipler görevlendirileceği bildirildi.

İlçede yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle kurul üyelerinin bir kısmının toplantıya katılamadığı belirtilirken, yeni yıl öncesi güvenlik tedbirlerinin son durumunun değerlendirilmesi amacıyla İlçe Emniyet Kurulu’nun yeniden toplanmasına karar verildi.