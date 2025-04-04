Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 6 Nisan 2025 Pazar günü Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecek. Etkinlik 07.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yarış nedeniyle Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Sanayi Çemberi ile Taşkent Çemberi arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanacak.

Yarış süresince söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerden, kendi güvenlikleri ile yarışmacıların can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.