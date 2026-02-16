Polis açıklamasına göre, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından muhafaza edilen bir araçta takılı bulunan radyo teyip ile başka bir araçta takılı bulunan radyo teyip ve iki adet hoparlör, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından yerlerinden sökülerek çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.M. (E-24) ve R.A. (E-22) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.