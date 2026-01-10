Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.B. (E-33)’nin tasarrufunda yaklaşık 11 gram kokain, yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan bir adet hassas terazi, bir adet porselen tabak ve bir casino kartı tespit edilerek emare olarak alındı. Zanlı tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gazimağusa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K. (E-49)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sarma sigara, yaklaşık 1 gram methamphetamine, yaklaşık 10 gram hintkeneviri ve sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 37 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı. A.K. de tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.