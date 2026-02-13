Gemikonağı’nda Ertaş Yaşar Sokak’ta, 298 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş A.Ç.(E-21) ile E.K.(E-24) dün saat 22.00 sıralarında, birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık verdi. Şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da Kumsal Parkı’nda ise, bugün saat 04.00 sıralarında, U.Ü.(E-44) 189 miligram alkollü içki tesiri altında ve T.Ü.(E-35) 141 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı. Her iki olayın da soruşturması devam ediyor.