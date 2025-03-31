Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

30.03.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mehmet Can KİRAZ (E-23) 240 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RG 529 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kombos önlerine geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Burcu İŞLEK (K-32) yönetimindeki PH 189 plakalı salon aracın arka kısmı ile Cem ÇALIŞ (E-22) yönetimindeki RE 721 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan PH 189 plakalı araç sürücüsü Burcu İŞLEK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. RG 529 plakalı araç sürücüsü Mehmet Can KİRAZ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Nefes örneği vermeyi reddetti!

30.03.2025 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Abdul Hashıru BANGURA (E-28) yönetimindeki KC 833 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duran Ahmet BOYANSAL (E-45) yönetimindeki ZUN 419 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KC 833 plakalı araç sürücüsü Abdul Hashıru BANGURA, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.