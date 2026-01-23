Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün evinde ölü bulunan Siddiga Erdemlier’in (K-63) ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.

Haspolat’ta bugün evinde ölü bulunan, otopsisinde kan ve doku örnekleri alınan 21 yaşındaki Tafadzwa Bonifacio Gruveta Massamba’nın (E) ölüm sebebini belirlemek için de ileri tetkik yapılacak.

Öte yandan dün Dikmen’de evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 79 yaşındaki Yücel Tarak’ın (E-79) doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebi “kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

Polis, dün Bahçeli’deki inşaat alanında çalışırken aniden rahatsızlanan, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 57 yaşındaki Yaşar Özata’ya (E-57) da otopsi yapıldığını açıkladı.

Özata’nın ölüm sebebi “Dissekan aort anevrizma rüptürü, kalp tamponadı” olarak belirlendi.