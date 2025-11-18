Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu kazayla ilgili soruşturma da sürüyor.

Polise darp ve tehdit...Kefaletle serbest...

Aynı günün gecesinde, saat 01.00 sıralarında İskele–Gazimağusa ana yolu üzerinde Atakan Bozkurt (25), 92 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VA 648 plakalı motosiklet ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken Lions Garden çemberine geldiğinde kontrolünü kaybederek motosikletiyle devrildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde sol humerus kemiğinde kırık tespit edilen Allakova, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde MF 398 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine doğru seyreden Gizem Yöncü (31), dikkatsizliği sonucu yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan Rozygul Allakova’ya (58) çarptı.

