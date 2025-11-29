Bunlar da ilginizi çekebilir

273 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından işlem gördü

2 sürücü tehlikeli sürüş yaptı

5 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı

Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 6.011 sürücü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 911 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 107 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.

Lefkoşa ve İskele’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, araçlarda yapılan aramalarda tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Denetimler kapsamında; eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, halkın yoğun bulunduğu alanlar ve trafikte seyir halinde olan araçlar kontrol edildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.