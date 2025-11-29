Denetimler kapsamında; eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, halkın yoğun bulunduğu alanlar ve trafikte seyir halinde olan araçlar kontrol edildi.

Lefkoşa ve İskele’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, araçlarda yapılan aramalarda tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Trafik Denetimleri

Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 6.011 sürücü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 911 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 107 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.

Tespit Edilen Trafik Suçları

431 sürücü yasal hız sınırını aştı

20 sürücü alkollü araç kullandı

5 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı

24 sürücü sigortasız araç kullandı

22 sürücü seyir hâlinde cep telefonu kullandı

4 sürücü emniyet kemeri takmadı

27 araç muayenesiz çıktı

76 araç seyrüsefer ruhsatsızdı

2 sürücü tehlikeli sürüş yaptı

6 sürücü trafik ışıklarına uymadı

1 kişi koruyucu başlık (kask) takmadan motosiklet kullandı

2 sürücü izinsiz (T) işletme yolcu taşıdı

13 araçta görüş engelleyici cam filmi tespit edildi

5 araçta susturucusuz egzoz kullanıldı

273 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından işlem gördü

Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.