Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ş.E., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Bu sırada cadde üzerinde güney istikametine doğru 76 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Ş.E. (E-19) yönetimindeki VJ 815 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında, S.E. (K-26) yönetimindeki SH 438 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, İsmail Beyoğlu Caddesi kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yaptı.

Lefkoşa’da Şehit Ömer Ali Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü H.K. alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Polis açıklamasına göre, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında, H.K. (E-30) 233 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 526 N plakalı salon araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan MJ 123 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı.

