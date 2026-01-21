Polisten edinilen bilgiye göre, 20.00–24.00 saatleri arasında Lefkoşa’da yapılan denetimlerde eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekiplerinin Lefkoşa’daki kontrollerinde toplam 1.160 araç sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda; 162 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 2 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 15 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 7 sürücünün muayenesiz, 11 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 1 sürücünün kamu taşıma işletme izni olmadan araç kullandığı, 1 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı ve 92 sürücünün diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi. Toplam 291 sürücü rapor edilirken, 12 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde ise eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.

İskele Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 1.518 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda; 135 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 1 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 5 sürücünün sigortasız, 5 sürücünün emniyet kemeri takmadan, 12 sürücünün muayenesiz, 17 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 2 sürücünün kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymadığı ve 99 sürücünün diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi. Toplam 276 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 23 araç trafikten men edildi.

Polis, denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.