Lefkoşa ve İskele polis müdürlükleri, 25 Temmuz 2023 tarihinde, 20.00-00.00 saatleri arasında sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

23 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 858 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 213’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 252 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç ise trafikten men edildiği belirtildi.

Bir sürücü tutuklandı

Trafik ekipleri tarafından İskele'de gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 890 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 72 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü de tutuklanmıştır.