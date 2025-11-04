Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Mineraliköy’deki 23 adet sanayi arsasına akım temini projesi çalışması kapsamında, saat 09.00 ile 12.00 arasında Haspolat Et Kombinası tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ile Başpınar Un Fabrikası civarına elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, Kuzey çevre yoluyla ilgili çalışmalar nedeniyle aynı gün Gönyeli Yakın Doğu Villaları Lucky Man bölgesinde de 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.