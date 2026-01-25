Saat 08.50 sıralarında Lefkoşa Metehan bölgesindeki Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan bir cafede, faal durumdaki fritözdeki yağın aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı.

Yangında fritöz tamamen yanarken, iş yeri çıkan yoğun duman nedeniyle islenerek zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yarköy’de Odun Sobası Yangına Neden Oldu

Saat 07.00 sıralarında Yarköy’de bir ikametgahta, yanmakta olan odun sobasından sıçrayan kıvılcımların oda içinde bulunan kıyafetleri tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, odadaki muhtelif kıyafetler, bir şilte, kapı ve pencere yanarak zarar gördü; odanın duvarları ise islenerek hasar aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.