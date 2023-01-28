28.01.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Necdet KIRIKÇI (E-72), Lefkoşa’da kalmakta olduğu pansiyon odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Erhürman: Bu ülkede mimarlar, mühendisler var... Yok sayamazsınız!

Erhürman: Bu ülkede mimarlar, mühendisler var... Yok sayamazsınız!

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