Polisin yangınlarla ilgili açıklaması şöyle:

24.02.2025 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa’da Alpay Kelami Sokak üzerinde, Omayma OUHTİT kullanımındaki HF 400 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın ön göğüs bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, söz konu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konu araç tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

250 adet 2 aylık yumurta tavukları telef oldu!

24.02.2025 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Boğaziçi köyünde, bir şahsa ait ikametgahın avlusu içerisinde, uzatma kablosu ile tavuk kümesine çekilen elektrik kablosunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, avlu içerisinde bulunan 30 adet muhtelif markalarda araç kapısı, bir adet yarım araç ile konu tavuk kümesi yanarak zarar görürken, kümes içerisinde bulunan toplam 250 adet 2 aylık yumurta tavukları da telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.