05 Kasım 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Posta Sokak’ta meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişinin elindeki taşla park halindeki bir aracın arka camını kasten kırdığı, ardından halka açık tuvalete girerek üç adet aynayı aynı şekilde kırdığı belirlendi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, her iki hasar olayının zanlısı olarak görülen Ü.E. (E-36) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.