Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkentin 3 farklı bölgesinde sürdürülen alt ve üst yapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollarla ilgili duyuru yaptı; söz konusu güzergâhları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak’ta yarın asfaltlama çalışması yapılacak. Sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar süresince Zahra Sokak ile Tazminat Sokak (Yiğitler Burcu Parkı-Seleli Kavşak arası) araç trafiğine kapatılacak.

BEDRETTİN DEMİREL CADESİ'NDE YOL BAKIM ÇALIŞMASI VAR

Öte yandan hafta sonu Bedrettin Demirel Caddesi’nde de yol bakım çalışması yapılacak. Çalışmalar, cumartesi sabah saat 08.00’de Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan başlayacak ve pazar günü de devam edecek.

ORTAKÖY'DE ASFALT HAZIRLIK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ortaköy’de Uludağ Sokak ile bitişiğindeki Saray Sokak’ta ise bugün asfaltlama hazırlık (yol kemirme) çalışması yapılacak. Bu sokaklar da araç trafiğine kapalı olacak.