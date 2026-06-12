Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 16.00-17.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy, Başbakanlık ve Sayıştaylık bölgesi, Başbakanlık ışıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Park arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy ışıkları ile Başbakanlık ışıkları arasında kalan bölge ve Yeni Yüzyıl Anaokulu ve civarı, Maliye Bakanlığı bölgesi, KKTC Meclisi ve civari, TC Büyükelçiliği, Mahkemeler ve Ledra Palas, Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera Fitness Salonu, Opel Plaza, Levent İlkokul ve civarı, 9 Eylül İlkokulu ve civarı, OMAĞ Apartmanları, Metehan Sosyal Konut apartmanları ve civarı, Kemal Şemiler Caddesi’nin cadde boyunca her iki tarafı, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü, Yenişehir bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı, Lefkoşa Surlariçi bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans, Atleks Sanverler Ortaokulu civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve civarı Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi ve Atatürk Karşıyaka Caddesi’nin Gönyeli çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları bölgesi, Gönyeli Belediye Binası batısı, Öğretmen Sosyal Konutları bölgesi, Levent İlkokulu bölgesi ve Necat British School.”