Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, duatlon yarışı, 28 Ocak Pazar günü 08.00-12.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi üzerinde yapılacak.

Ayrıca Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, 08.30-11.30 saatleri arasında, Metehan-Alayköy çevre yolu üzerinde bulunan Sevgi çemberi ile Alayköy ağıllar çemberi arasında kalan yol güzergahında bisiklet yarışı gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarih ve saatler arasında duatlon yarışının düzenleneceği Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi üzerinde (TAK önleri – Dereboyu Caddesi - Citröen Trafik Işıkları kavşağı ve Metehan çemberi arasında kalan yol güzergahı) ve bisiklet yarışının düzenleneceği Metehan-Alayköy çevre yolu üzerindeki Sevgi çemberi ile Alayköy ağıllar çemberi arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak ve yarışlar süresince ulaşım alternetif yollardan sağlanacak.

Duatlon ve bisiklet yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.