Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde meydana gelen kazada NE092 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu 2 yayaya çarptı.

Yayalar hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...