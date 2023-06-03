Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

03.06.2023 tarihinde saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Muhammet Bedirhan ŞAHİN (E-23) yönetimindeki EF 545 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yolun solundaki beton sete ile elektrik direğine çarptıktan sonra tavanı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan EF 545 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Kadir Başar OĞUZ (E-21) ile Melih ŞENCAN (E-21), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.