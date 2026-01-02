Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Talu, olguları aktardı. Polis, 29 Aralık 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’da Şehit Doktor Ahmet Haşim Sokak’ta bulunan ikametgâh içerisinde, 241 miligram alkolün etkisi altındayken annelerine vurduğu gerekçesiyle abisi İ.V.B.’yi 16 santimetre uzunluğundaki bir bıçakla göğsünden bir kez bıçakladığını açıkladı.

Polis, ağır yaralanan İ.V.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, ameliyat edildikten sonra Kalp ve Damar Hastalıkları Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Zanlının olay günü olay yerinde tutuklandığını, olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ve zanlının doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre zarfında müştekinin ziyaret edildiğini ve ifadesinde kardeşinden şikâyetçi olmadığını söylediğini aktardı. Ancak müştekinin doktorundan alınan bilgide, İ.V.B.’nin atardamarının koptuğu ve kanamasının sürdüğünün öğrenildiği kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıdan alınan kan örneğinin analiz edileceğini, ayrıca ceza-i ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini söyledi. Yaralının sağlık durumunun henüz netlik kazanmadığını ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.