Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle Y.A.K.(E-18), A.T.(E-17)’nin yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ederek bir dişinin kırılmasına ve takmakta olduğu gözlüğün de kırılıp hasara uğramasına sebep oldu. Y.A.K. tutuklandı.

Gönyeli'de kadına şiddet! Eşini feci şekilde darp etti... Gönyeli'de kadına şiddet! Eşini feci şekilde darp etti...

Uyuşturucudan 1 tutuklu

Gönyeli'de dün saat 15.00 sıralarında C.Ç.(E-34)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ile 2 adet cam pipet ve yine içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.