Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle Y.A.K.(E-18), A.T.(E-17)’nin yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ederek bir dişinin kırılmasına ve takmakta olduğu gözlüğün de kırılıp hasara uğramasına sebep oldu. Y.A.K. tutuklandı.

Uyuşturucudan 1 tutuklu

Gönyeli'de dün saat 15.00 sıralarında C.Ç.(E-34)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ile 2 adet cam pipet ve yine içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.