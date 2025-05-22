Kavgayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.05.2025 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmanın ön kısmında, apartman boşluğundaki kapının açık bırakılması nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonucu, E.D.(E-34) bir taraf olup, diğer taraf olan F.A.(E-31) ve T.J.(E-26) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga etmiş ve yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Kavga esnasında T.J., yerden bulup tasarrufuna geçirdiği tuğla ile E.D.’ye vurmaya çalışıp tecavüz-i alet taşımıştır.

Ayrıca E.D. ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile F.A.’yı sağ koltuk altından, T.J.’yi ise sol sırt ve bel kısımlarından yaralamıştır.

F.A. ve T.J. ise kavga sonrasında, E.D.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Tüm şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.