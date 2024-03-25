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Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

25.03.2024 tarihinde, saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Mehtap YILMAZ (K-48), yönetimindeki PN 738 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru sağdan birinci şerit içerisinde seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan E.C (E-16)'ye çarpmıştır.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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