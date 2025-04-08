Polisin açıklaması şöyle:

08.04.2025 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Lefkoşa'da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde Mahmut SAGÜN (E-49) yönetimindeki KM 407 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. önlerine geldiğinde, o esnada yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Nisa KOSKOVA (K-18)'ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.