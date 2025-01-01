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Kaza sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Alkollü içki tesiri altında araç kullanan İsmail Volkan, alkol tesiri altında trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı. Polis, kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

01 Ocak 2025 tarihinde, saat 02:00 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, 48 yaşındaki İsmail Volkan yönetimindeki LL 683 plakalı araç, alkol lü içki etkisi altında seyir halindeyken trafik kaza sı yaptı. Volkan, doğu istikametine doğru ilerlerken, Citroen Trafik Işıkları'na geldiğinde dikkatsizliği sonucu, kırmızı ışıkta duran Cemil Diker (31) yönetimindeki PE 126 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

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